Зачем нужен сертификат ИСО 9001?

В целях снижения риска приобретения некачественных товаров и услуг одним из условий торгов может быть требование наличия сертифицированной системы управления качеством на предприятии. Во исполнение данного требования поставщик, как правило, прикладывает копию своего сертификата ISO 9001. И если еще 10-15 лет назад оттиск печати, голограмма и/или бумага с водяными знаками служили достаточным подтверждением того, что сертификат ISO 9001, который вам предоставили, действительный, то в настоящее время такой уверенности нет ввиду многих факторов: печати уже давно не являются объектом контроля со стороны правоохранительных органов, голограммы и бумагу с водяными знаками можно легко приобрести и т.п. Главной же причиной отсутствия такой уверенности в действительности сертификата является отсутствие монополии на их выдачу.

Сегодня сертификат ИСО 9001 получить не проблема. Рекомендуем компанию rospromtest.ru.

Если есть подозрения о том, что сертификат сфальсифицирован достаточно просто обратиться по телефону, электронной почте или другим способом в организацию, которая его выдала. Как правило способ проверки указан прямо на лицевой стороне сертификата. В таком случае легко убедиться в том, действительно ли такой сертификат ISO 9001 выдан организации, которая его предоставила, в его сроке действия и области его распространения. Это нетрудно, поэтому нет нужды расписывать тут эти шаги более подробно.

Что же мы понимаем под действительным сертификатом?

По действительным мы понимает сертификат, выданный на систему управления качеством ISO 9001, органом по оценке соответствия, который провел аудит системы управления на соответствие стандарту ISO 9001 или его национальной идентичной версии) имеющий, как минимум следующие признаки:

срок действия сертификата не истек;

сертификат выдан данному предприятию в той сфере деятельности, в которой оно работает (например предприятие машиностроительной отрасли может иметь сертификат ISO 9001 на систему внедренную только в подразделении логистики);

в целях сертификации предприятие прошло сертификационный аудит того же органа по сертификации, который выдал сертификат и об этом имеются документальные подтверждения;

предприятие проходит аудиты со стороны органа, выдавшего сертификат, по установленному графику и может документально это подтвердить (как правило, сертификаты выдаются на длительный срок: 3-5 лет, но с условием, что ежегодно проводится аудит).

Если мы пришли к выводу, что сертификат ISO 9001, представляемый нам в качестве доказательства сертификации внедренной системы управления качеством ISO 9001, действителен, остается понять, кем же он выдан и устраивает ли нас это.